Anthony Hopkins, la star recita in gallese una poesia:'Oggi celebro la vita'

Anthony Hopkins ha deliziato i suoi follower recitando una poesia di Dylan Thomas, Fern Hill. Hopkins si è dilettato nella lingua gallese, idioma che l'attore conosce molto bene essendo nato in un sobborgo di Port Talbot, nel sud del Galles. Il video è diventato ben presto virale sul web, grazie alla sua pubblicazione sui diversi canali social.

Hopkins ha recitato parte della poesia prima in gallese e poi in inglese:"Now as I was young and easy under the apple boughs / About the lilting house and happy as the grass was green / The night above the dingle starry [...] Time held me green and dying / Though I sang in my chains like the sea".



Anthony Hopkins ha voluto celebrare in questo modo la giornata mondiale dedicata alla poesia e i fan ne sono rimasti entusiasti. Durante la quarantena Hopkins ha pubblicato un video bizzarro, nel quale intendeva ironicamente mostrare gli effetti del lockdown sull'equilibrio psicologico delle persone.

La formazione di stampo teatrale e la raffinatezza ne fanno uno dei più grandi interpreti sulla scena mondiale, famoso in tutto il mondo per il ruolo dello psichiatra cannibale Hannibal Lecter ne Il silenzio degli innocenti, che gli procurò il riconoscimento più prestigioso in ambito cinematografico, il premio Oscar quale miglior attore nel 1992.

Anthony Hopkins è un grande amante della pittura e nel 2020 si è iscritto a TikTok e ha ballato davanti ad un gigantesco dipinto.

Nonostante la veneranda età di 83 anni, Hopkins è uno degli attori maggiormente attivi sui social e apprezzati anche dalle nuove generazioni.