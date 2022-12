L'antitrust vuole che i rivali di Microsoft si esprimano sull'acquisizione di Activision

L'antitrust europeo ha inviato ai vari player dell'industria del nostro continente un lungo questionario con il quale si chiede di esprimere il proprio parere riguardo l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Centinaia di domande ai quali publisher e sviluppatori europei sono stati chiamati a rispondere e sollevare eventuali dubbi riguardo questa acquisizione, sopratutto per quanto riguarda eventuali accordi di esclusiva e la possibilità che l'acquisizione vada a danneggiare il mercato europeo, anziché alimentare la concorrenza.

Si chiede agli editori e ai team di sviluppo di indicare anche possibili ripercussioni legate alla presenza o meno di giochi Activision Blizzard distribuiti da Microsoft sulle varie piattaforme e di analizzare l'impatto sui servizi in abbonamento e sui possessori di piattaforme come PlayStation e Nintendo Switch.

A tal proposito, anche Nintendo of Europe ha ricevuto il questionario e la sede europea della casa di Kyoto dovrà esprimere il proprio parere. Microsoft e Nintendo sono in buoni rappporti tanto da aver firmato un accordo decennale per portare Call of Duty anche su Switch e sulle future console della compagnia.

Nel frattempo Phil Spencer si prepara a lottare contro la FTC, la Federal Trade Commission ha fatto causa a Microsoft ma la casa di Redmond è pronta a difendersi in tribunale da tutte le accuse.