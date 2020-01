Antoine Griezmann si butta nell'esport con una propria organizzazione

L'attaccante del Barcellona e della nazionale transalpina, Antoine Griezmann, accanito videogiocatore e già ampiamente conosciuto per aver celebrato alcuni suoi gol con l'emote di Fortnite “Take the L”, decide di buttarsi nell'esport con una propria organizzazione.

Ieri, infatti, il talentuoso “le Petit Diable” ha annunciato la nascita di una nuova organizzazione di esport chiamata, senza grande fantasia, Grizi Esport.

L'organizzazione sarà gestita dal fratello di Antoine, Theo Griezmann, che rivestirà la carica di general director di Grizi Esport. Contestualmente all'annuncio si sono aperte le selezioni per entrare a far parte dell'organizzazione esport del campione francese.

L'organizzazione sta infatti cercando giocatori di Fortnite, League of Legends, Rainbow Six Siege, FIFA e CS: GO. L'organizzazione potrebbe anche espandersi in futuro ma, per iniziare, la presenza in così tanti titoli mostra un certo grado di ambizione.

Griezmann non è certo il primo calciatore a interessarsi al mondo competitivo. Prima di lui altri si sono avventurati nell'esport con propri progetti: Ozil, Gullit, ad esempio; Christian Fuchs (il quale, contestualmente, ha anche lanciato una linea di abbigliamento associata al team, la No Fuchs Given); Piqué e altri.

Non possiamo dimenticare i calciatori di casa nostra, coinvolti in varia misura, come Florenzi e De Rossi con i Mkers, Amelia, Totti, Romagnoli.

Se pensate di avere la stoffa dei campioni, potete sempre provare a inviare un'e-mail con il vostro profilo alla neonata organizzazione.