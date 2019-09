Antoine Griezmann si è integrato nel Barcellona grazie a Mario Kart 8 Deluxe!

Spunta in rete un nuovo retroscena su uno dei trasferimenti più chiacchierati del recente calciomercato, che ha visto il campione del mondo Antoine Griezmann trasferirsi dall'Atletico Madrid, compagine alla quale aveva giurato eterna fedeltà, al Barcellona.

Difficile a credersi, ma anche i calciatori con stipendi milionari possono avere difficoltà nell'integrarsi in un nuovo spogliatoio. Il francese, che nei primi tempi non riusciva a far amicizia con gli altri giocatori blaugrana, ha tuttavia trovato un alleato d'eccezione: un idraulico con la passione delle quattro ruote. Stiamo parlando ovviamente di Mario!

Pare che durante il tour pre-stagionale in Giappone, Ousmane Dembele abbia incoraggiato Antoine Griezmann ad acquistare una Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe, affinché potesse unirsi al resto della combriccola durante le loro frequenti sfide a colpi di gusci e bucce di banane. Indovinate... ha funzionato! Dembele, Gerard Pique, Sergi Roberto, Carles Aleña e il nostro Griezmann sono diventati compagni di derapate, e da allora hanno stretto un legame davvero forte. Sembra che il campione indiscusso sia Aleña: nessuno pare in grado di batterlo, neppure Dembele, divenuto celebre per le sue notti insonni passate a videogiocare.

Che questa smodata passione per il gaming abbia qualcosa a che fare con l'inizio di campionato ben poco brillante del Barcellona? Chissà! Non è certo questa la sede per discuterne, ma siamo felici che i videogiochi continuino a rappresentare uno dei più efficaci metodi di aggregazione tra le persone. Griezmann, tra l'altro, è un gamer di lunga di data: pensate che ha persino festeggiato con un'emote di Fortnite durante la finale dei Mondiali 2018!