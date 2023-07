Antstream Arcade: la piattaforma cloud per il retrogaming approda su Xbox

A quattro anni esatti dall'arrivo di Antstream nel Regno Unito, il servizio in streaming che offre l'accesso alla piattaforma cloud per il retrogaming di Atari approda ufficialmente su Microsoft Store, tanto su Xbox One quanto su Xbox Series X|S.

Antstream Arcade diventa perciò il primo servizio cloud gaming di terze parti ad essere supportato ufficialmente dalla casa di Redmond, garantendo maggiori possibilità di scelta a tutti gli acquirenti di una console Xbox desiderosi di giocare in streaming.

La piattaforma Antstream Arcade comprende oltre 1.300 videogiochi che hanno scritto la storia del settore, come Pac Man, Mortal Kombat e Space Invaders: il catalogo del servizio 'su nuvola' di Atari annovera titoli provenienti da console Atari, Commodore, SEGA, Nintendo e PlayStation. Il lancio ufficiale di Antstream Arcade per console Xbox è previsto per la giornata di venerdì 21 luglio, andando così ad aggiungersi alle versioni già disponibili su PC, Mac, NVIDIA Shield, Amazon Fire TV, dispositivi Android e, ovviamente, Atari VCS.

L'abbonamento annuale alla piattaforma cloud per il retrogaming di Antstream costa 29,99 dollari, ma con l'esborso di 79,99 dollari viene garantito l'accesso a vita al servizio in streaming. Chi è già abbonato potrà accedere alla nuova versione per console Xbox 'gratuitamente'.