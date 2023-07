Antstream Arcade: la sala giochi definitiva è disponibile in cloud su Xbox

Il preannunciato arrivo su Xbox della piattaforma cloud di Antstream Arcade si concretizza con l'approdo ufficiale della 'sala giochi definitiva' su Microsoft Store. A darne conferma è la stessa Microsoft con un approfondimento realizzato dai curatori del blog di Xbox Wire.

Nell'illustrare tutte le funzionalità e i contenuti di Antstream Arcade, il team Xbox la descrive come la più grande piattaforma di videogiochi classici e retrò, con un catalogo che conta oltre 1.300 videogiochi degli anni '80, '90 e '00, come Pac Man, Mortal Kombat e Space Invaders.

La piattaforma in game streaming di Antstream Arcade garantisce l'accesso all'intera ludoteca del servizio attraverso un abbonamento annuale proposto a 29,99 euro, o con l'esborso di 79,99 euro per l'accesso a vita.

L'ecosistema virtuale di Antstream Arcade viene costantemente aggiornato con nuovi giochi, sfide, funzionalità e modalità: la piattaforma vanta oltre 600 minigiochi originali, tornei settimanali globali su tantissimi titoli e la possibilità di tuffarsi nella nostalgia insieme ai propri amici con centinaia di giochi picchiaduro, sparatutto, platform e di altri generi abilitati al multiplayer in rete o a schermo condiviso.

Per ogni titolo sono inoltre disponibili 4 slot di salvataggio, con la possibilità di salvare e riprendere la partita in qualsiasi momento. In calce e in cima alla notizia trovate il video e le immagini che celebrano l'arrivo di Antstream Arcade su piattaforme dell'ecosistema Xbox, dategli un'occhiata e fateci sapere che cosa ne pensate di questo 'multiverso nostalgico' per appassionati di retrogaming.