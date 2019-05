Antstream: la piattaforma di gaming in streaming entra in beta a fine Maggio

Buone notizie per gli amanti del retrogaming: la piattaforma di giochi in streaming Antstream ha completato con successo la sua campagna di crowdfunding, guadagnando addirittura più soldi di quanto necessario, ben 70mila sterline (il traguardo si raggiungeva a 50mila).

La piattaforma dunque si prepara ad arrivare in Early Access per tutti i backers, che dunque potranno iniziare ad usufruire del servizio dal 28 Maggio, mentre il pubblico potrà iniziare a giocare entro la fine dell'anno, anche se non è stata decisa ancora una data d'uscita.

Antstream non si propone di essere un concorrente di Project xCloud e Google Stadia, ma sicuramente potrà essere appetibile per chi vuole rigiocare, o provare per la prima volta, alcuni titoli retrò presi da una libreria che al momento vanta oltre 2000 titoli, di cui 400 giocabili già in Early Access, con in più la possibilità di collezionare achievement e quant'altro.

La possibilità di poter fare del sano retrogaming utilizzato praticamente qualsiasi dispositivo uno abbia in possesso, effettivamente sembra molto interessante. Per il momento dunque dobbiamo attendere il 28 Maggio, quando i primi backer potranno provare per la prima volta Antstream, e probabilmente ne sapremo di più su eventuali difetti e sulle varie funzionalità della piattaforma.

Che ne pensate? Vi attira l'idea di fondo dietro il progetto?