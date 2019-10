AntStream porterà tantissimi giochi classici su Atari VCS

Buone notizie per chi sta aspettando con fiducia Atari VCS, la nuova console dell'ex colosso dei videogiochi che avrebbe già dovuto essere sul mercato, ma che invece sembrava un po' sparita dai radar. Atari ed AntStream hanno infatti appena annunciato una partnership dai risvolti interessanti.

Grazie a questo accordo infatti, AntStream, la piattaforma cloud di retrogaming, porterà su Atari VCS tantissimi giochi classici, lanciando una versione della sua applicazione sulla console, che sbloccherà, oltre ai 2.000 titoli con licenza ufficiale, anche la più grande collezione di vieogiochi Atari disponibile on demand, sia in versione originale che "enhanced".

L'app sarà disponibile già dal lancio di Atari VCS, e dopo un periodo di prova gratuita di trenta giorni si potrà acquistare pagando 10 dollari al mese o 95.88 dollari per un abbonamento annuale (circa 8 dollari al mese).

"AntStream è antusiasta di collaborare con Atari per portare la magia del servizio AntStream Arcade agli utenti di Atari VCS. L'edizione esclusiva per Atari VCS dell'app di AntStream ci fa fare un passo avanti nella nostra missione di rendere disponibili tutti i giochi classici a partire da Pong, per i fan del retrogaming, aggiungendo un tocco più moderno", ha detto Steve Cottam, CEO di AntStream.

Che ne pensate dell'iniziativa?