Antstream, il servizio streaming per il retrogaming, è disponibile nel Regno Unito

Se siete tra i backer di Antstream, o se comunque guardavate con interesse al progetto relativo al servizio di retrogaming in streaming, ci sono buone notizie per voi: la closed beta di Antstream si è conclusa, ed il servizio è ora finalmente disponibile su PC, MAC e Android.

Dopo essere stato finanziato con successo su Kickstarter insomma, adesso è il momento di fare sul serio per Antstream, che si propone di offrire ai propri clienti, tramite un servizio di sottoscrizione, la possibilità di giocare in streaming numerosissimi titoli presi da un catalogo che comprende vecchie glorie del passato come Amiga, Commodore 64, Spectrum e chi più ne ha più ne metta.

Un modo per giocare ai capolavori dell'epoca senza ricorrere a vie poco legali o troppo costose, visto che in teoria basterebbe un tablet, uno smartphone o un PC con una connessione a internet funzionante per avere già tutto l'occorrente per giocare.

Al momento però le funzionalità del servizio sono garantite solamente per il Regno Unito, per cui sebbene sia possibile scaricare l'app anche negli altri paesi, compreso il nostro, per avere la certezza che il tutto funzioni bene, è necessario pagare il primo mese di abbonamento (che in UK costa 10 sterline), visto che non è previsto alcun periodo di prova gratuita.

Si tratterebbe però di un bel colpo per gli amanti del retrogaming, che si ritroverebbero a poter portare le proprie console preferite del passato comodamente in tasca nel proprio smartphone.

Vi attira come prospettiva?