Anziana salvata da un giocatore di Pokemon GO impegnato in Raid

Una storia diffusa su Reddit sta facendo rapidamente il giro del web: un giovane ragazzo impegnato in un raid di Pokemon GO ha salvato un'anziana donna, ecco come si sono svolti i fatti.

Come raccontato da J_Pry su Reddit, il ragazzo era uscito di casa per giocare con Pokemon GO e partecipare all'evento dedicato agli Uccelli Leggendari Lugia e Ho-Oh. Il luogo del raid distava circa 20 minuti dall'abitazione del ragazzo ma un piccolo imprevisto ha costretto J_Pry a cambiare percorso passando per una via secondaria, ed è proprio qui che si è imbattuto in una signora riversa a terra.

Appena visto il corpo, J_Pry ha subito chiamato i soccorsi: la donna era a terra ormai da molte ore dopo essere cascata ed aver perso il bastone da passeggio. Una situazione non propriamente piacevole, considerando anche le gelide temperature del periodo natalizio. L'autore del racconto ha poi riaccompagnato a casa la donna, la quale vive sola da oltre 50 anni e non ha nessuno a cui poter chiedere aiuto.

La comunità di Reddit si è congratulata con l'autore di questo gesto, il ragazzo ha affermato di essere diventato amico della donna tornando a trovarla nei giorni successivi e facendo spesso merenda insieme all'anziana signora di 88 anni. J_Pry ha ricevuto anche Ho-Oh e Lugia, non avendo potuto partecipare al raid, numerosi Redditor hanno offerto a lui i suoi Pokemon in segno di gratitudine e riconoscenza per il suo bellissimo gesto.