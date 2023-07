Questo signore è ossessionato da Call of Duty World At War, ha statistiche incredibili

Mentre tutti aspettano l'annuncio di COD 2023, mostrato di recente ad alcuni giocatori della NBA , c'è chi ha deciso di non abbandonare mai Call of Duty World At War.

Il protagonista di questa storia è un videogiocatore di 65 anni che, per qualche strana ragione, ha iniziato a giocare a Call of Duty World At War sin dal day one e ad oggi, dopo ormai 15 anni, non l'ha ancora abbandonato. A dare testimonianza della fedeltà dell'uomo al vecchio sparatutto in soggettiva Treyarch è stato suo genero, che ha deciso di condividere su Reddit un'immagine della schermata del profilo di questo instancabile giocatore.

Come potete facilmente immaginare, le statistiche in game dell'attempato suocero sono davvero incredibili. Airborne75, questo è il nickname dell'uomo, ha accumulato negli anni un tempo di gioco pari a 293 giorni, 14 ore e 23 minuti. Durante tutto questo tempo, il nostro soldato virtuale ha eliminato 498.768 avversari ed è stato sconfitto solo 294.385 volte, indice di un rateo K/D (la proporzione tra eliminazioni e morti, per chi non lo sapesse) positivo. Altre informazioni interessanti che emergono dalla schermata sono le 19.487 eliminazioni con colpi alla testa e la best streak: il record di uccisioni senza morire di questo utente è di 36.

