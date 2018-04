AO International Tennis esce a maggio, confermata la presenza di Rafa Nadal

Big Ant Studios ha annunciato che AO International Tennis (conosciuto anche come Australian Open Tennis) sarà disponibile dal prossimo 7 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC, in quest'ultimo caso distribuito solo in formato digitale via Steam.

AO International Tennis sfrutterà la tecnologia proprietaria PlayFace per permettere ai giocatori di digitalizzare il proprio volto e utilizzare in-game tramite un comodo editor dei personaggi. Al momento lo studio non ha svelato la lista dei tennisti presenti, ad esclusione di Rafa Nadal, presente anche sulla copertina.

AO International Tennis viene descritto dai suoi autori come "il più avanzato gioco di tennis mai sviluppato, il titolo presenterà licenze ufficiali per i campi e i tennisti, IA avanzata, modalità Carriera e pieno supporto per il multiplayer online, oltre a disporre di numerose opzioni di personalizzazione."