AO International Tennis: un filmato incentrato sulle tecniche di tiro e sulla stamina

Nella giornata odierna, Big Ant Studios ha pubblicato un nuovo filmato dedicato a Australian Open International Tennis, simulazione tennistica in arrivo l'8 maggio su console PlayStation 4 e Xbox One.

Il filmato, che potete visionare in cima, ci presenta le svariate tecniche di tiro che i giocatori potranno sfruttare per mettere in difficoltà i propri avversari. Tra queste, troviamo i lob, le schiacciate, le palle corte, i rovesci, e così via. Il video ci parla anche della gestione della stamina, aspetto fondamentale che i giocatori dovranno imparare a gestire al meglio per poter vincere i match.

Australian Open International Tennis sfrutterà la tecnologia proprietaria PlayFace per permettere ai giocatori di digitalizzare il proprio volto e utilizzare in-game tramite un comodo editor dei personaggi. Di seguito, vi riportiamo il roster parziale degli atleti professionisti che saranno presenti e giocabili all'interno del gioco (altri saranno aggiunti tramite patch):

Rafael Nadal

David Goffin

Kevin Anderson

Thanasi Kokkinakis

John Isner

Angelique Kerber

Karolina Pliskova

Johanna Konta

Daria Gavrilova

Agnieszka Radwanska

Sam Stosur

Caroline Garcia

Lasciandovi alla visione del video, vi ricordiamo che AO International Tennis sarà pubblicato su PlayStation 4 e Xbox One l'8 maggio.