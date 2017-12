AOC aggiunge tre nuovi modelli per il gaming alla sua linea di monitor

, azienda specializzata nella produzione di monitor, annuncia oggi la disponibilità di tre nuovi monitor per il gaming che arricchiscono la linea gaming rappresentata già da modelli di successo come ile il

Oltre al design attraente frameless su tre lati, la nuova serie G90 vanta incredibili specifiche e funzionalità, garantendo un’esperienza di gioco di alto livello: un tempo di risposta di 144 Hz e tecnologia AMD FreeSync per un gameplay fluido senza fenomeni di stuttering, tearing o motion blur, e tempo di risposta di solo 1 ms per eliminare effetti ghosting. I nuovi monitor serie G90 sono dotati di modalità AOC Low Input Lag Mode e AOC Shadow Control così come di uno stand maneggevole che può essere comodamente montato e rimosso senza viti – perfetto per LAN parties e tornei eSports!

La serie G90 di AOC offre modelli in due dimensioni: da 24.5″ per AOC G2590VXQ e AOC G2590PX, e da 27″ per AOC G2790PX. Tutti e tre sono dotati di pannello TN frameless 16:9 con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), tempo di risposta di solo 1 ms per eliminare fastidiosi effetti ghosting, un’alta frequenza di aggiornamento (G2590PX e G2790PX: 144 Hz, G2590VXQ: 75 Hz) e supporto FreeSync. Quest’ultimo riduce effetti di stuttering, tearing e input lag per un’esperienza di gioco ancora più fluida. La modalità AOC Low Input Lag Mode offre ai gamer un aiuto in più: bypassa la maggior parte dei processi video interni dei monitor, restituendo un gameplay ancora più scattante. I giochi con scenari molto scuri possono rendere il massimo grazie alla funzionalità AOC Shadow Control: essa illumina le zone troppo scure e scurisce quelle troppo luminose senza compromettere il resto delle immagini visualizzate sullo schermo.

Design accattivante, funzionalità pratiche

Con il suo design minimalista frameless sui 3 lati, i monitor della serie G90 non sono solo belli da vedere. Essi permettono anche ai gamer di concentrarsi al meglio sull’azione, permettendo anche configurazioni di più monitor affiancati senza soluzione di continuità per un’immersione di livello superiore. Per salvaguardare gli occhi degli utenti che passano molte ore in stancanti sessioni di gioco, la serie G90 mette a disposizione la tecnologia AOC Flicker Free contro l’affaticamento della vista, mentre la modalità AOC Low Blue Light protegge gli occhi dai potenziali effetti dannosi a lungo termine causati dai raggi di luce blu. Per una postura corretta mentre si gioca, il G2590PX e il G2790PX sono dotati inoltre di uno stand ergonomico che può essere regolato in altezza, ruotato sui vari assi o inclinato. Per una configurazione più comoda e veloce ai LAN parties, ai tornei di eSports o a altri eventi gaming, lo stand dei modelli della serie G90 possono essere montati e rimossi in pochi secondi – senza neanche un cacciavite! Grazie agli altoparlanti stereo integrati, gli utenti potranno giocare senza la necessità di avere altoparlanti aggiuntivi o cuffie.

Una varietà di connettori come DisplayPort, HDMI, VGA e USB 3.0 (G2590PX e G2790PX) rendono i monitor della serie G90 compatibili con un’ampia selezione di sorgenti e dispositivi. L’AOC G2790PX è già disponibile nei negozi a partire da Dicembre 2017, seguito dall’AOC G2590VXQ disponibile a partire da Gennaio 2018 e dall’AOC G2590PX, da Febbraio 2017. Il prezzo consigliato è, rispettivamente, 349 €, 179 € e 279 €.