AOC annuncia il primo monitor AGON con AMD Radeon FreeSync 2 e VESA DisplayHDR 400

AOC annuncia l'ultimo arrivato di casa AGON, AOC AGON AG322QC4, che offre un’esperienza di gioco incredibile grazie al suo pannello VA frameless su tre lati da 31.5" con supporto VESA DisplayHDR 400, risoluzione Quad HD (2560x1440 px) in formato 16:9, con un elevato rapporto di contrasto 2000:1 e un raggio di curvatura da 1800R.

La frequenza di aggiornamento da 144 Hz e il tempo di risposta di 4 ms GtG combinata con il supporto Radeon FreeSync 2 assicura un gameplay davvero fluido per il massimo livello agonistico.

DisplayHDR 400 e Radeon FreeSync 2

Il nuovo AG322QC4 è dotato delle più recenti tecnologie presenti su un pannello per immagini realistiche e un gameplay straordinariamente fluida, come il supporto VESA DisplayHDR 400 e AMD Radeon FreeSync 2. Le specifiche del display VESA DisplayHDR 400 assicurano una luminanza di picco di 400 cd/m², con livelli di nero perfezionati, uno spazio cromatico più ampio e una maggiore profondità di colore in bit per visualizzare immagini in High Dynamic Range (HDR).

Per un’esperienza di gioco senza fenomeni di stutter e di tearing, la tecnologia AMD Radeon FreeSync 2 è migliore rispetto al FreeSync, continuando a supportare una frequenza di aggiornamento variabile (abbinando il refresh rate del monitor al frame rate della GPU). Il FreeSync 2 applica vincoli più rigorosi (per es. la Low Frame Compensation (LFC) diventa obbligatoria, spazio colore maggiore) e il supporto HDR con latenza più bassa rispetto ai monitor HDR convenzionali.

Visione incredibilmente immersiva

L’aggressivo design dell’AG322QC4 con la sua rinnovata finitura Deep Black sfrutta una curvatura di 1800R nel suo pannello VA (Vertical Alignment) da 31.5”. Il raggio di curvatura da 1800 mm avvolge l’utente, coprendo lo spazio della vista periferica offrendo un’immersione davvero coinvolgente. In un display curvo, gli occhi avranno più o meno la stessa distanza da ogni angolo del pannello con un angolo quasi perpendicolare, che annulla qualsiasi distorsione dell'immagine, contrasto e cambiamento di colore causato da un angolo obliquo.

Ridefinire la fluidità del gameplay

Il pannello VA dell’AG322QC4 vanta una risoluzione QHD (2560x1440 px), che assicura ai gamer un monitor che soddisferà i gamer ancora per molti anni a venire. La risoluzione QHD, la migliore risoluzione per i gamer di oggi, offre immagini quattro volte più dettagliate rispetto alla risoluzione 720p, tuttavia nella maggior parte dei giochi le attuali GPU di fascia medio-alta possono facilmente raggiungere frame elevati in QHD rispetto alla risoluzione 4K. Il pannello VA dell’AG322QC4 panel fornisce inoltre ampi angoli di visuale paragonabili ai pannelli IPS.

I giocatori più competitivi apprezzeranno le specifiche agonistiche dell'AG322QC4. La frequenza di aggiornamento di 144 Hz combinata al tempo di risposta di 4 ms GtG eliminano gli effetti di motion blur e forniscono ai gamer il miglior feedback visivo nelle scene di gioco più veloci e articolate. La modalità Low Input Lag di AOC migliora ulteriormente la reattività del monitor. In questa modalità, il segnale video bypassa la maggior parte dell'elaborazione video effettuata dalla componente elettronica del monitor e le azioni fornite dai dispositivi di input (tastiera/mouse) si traducono più rapidamente in immagini.

Personalizza il tuo gioco

AOC conosce le piccole cose che fanno la differenza per un gamer. I preset dell’AOC Game Mode offrono impostazioni personalizzate per diversi generi, come FPS, Racing o RTS, per una maggiore reattività e immagini più nitide. Inoltre, gli utenti possono salvare anche i propri preset. Grazie al telecomando OSD cablato (QuickSwitch) in dotazione, gli utenti possono facilmente passare da una configurazione all'altra. La funzione AOC Shadow Control consente ai giocatori di selezionare i livelli di ombra direttamente dall’OSD, illuminando le aree scure o scurendo le aree chiare/troppo luminose, in modo da poter ottenere la migliore immagine in ogni situazione.

Lo stand AOC Ergo Base consente molteplici possibilità di regolazione in altezza, inclinazione e rotazione per un posizionamento ergonomico ottimale. I giocatori possono collegare le cuffie utilizzando l'uscita audio e gli ingressi microfono e, quando non sono in uso, appenderle al supporto per cuffie retrattile dell'AG322QC4. La praticità è garantita anche dalle 2 porte USB 3.0 del monitor, dalla soluzione integrata per la gestione dei cavi e dalla maniglia di trasporto. Con le luci LED sulla lunetta inferiore e sul retro del monitor, i gamer possono scegliere di illuminare i LED di rosso, verde o blu con tre livelli di intensità per una maggiore personalizzazione.

L’uscita dell’AOC AGON AG322QC4 è prevista per Giugno 2018 al prezzo suggerito di 599€.