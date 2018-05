AOC presenta G2590FX, nuovo monitor gaming entry-level della linea G90

AOC, azienda specializzata nella produzione di monitor, annuncia G2590FX, il display che soddisfa le esigenze dei gamer più appassionati e attenti al portafoglio.

Un pannello TN da 24,5" con tempo di risposta di 1 ms, risoluzione Full HD 1920x1080, frequenza di aggiornamento di 144 Hz e supporto AMD Radeon FreeSync per un'esperienza di gioco senza fenomeni di tearing o stuttering a qualsiasi framerate. È l’ultimo arrivato nella linea mainstream di monitor da gaming, la G90, che ha debuttato con successo alla fine dello scorso anno con i 24,5" G2590VXQ e G2590PX e con il 27" G2790PX.

Il nuovo modello dell’apprezzata serie G90

La Serie G90 di AOC è stata lanciata a dicembre 2017. Presentati come monitor da gioco entry-level ma performanti, i modelli della serie G90 hanno rapidamente guadagnato la stima di molti appassionati, ricevendo numerosi premi e recensioni positive. AOC ha deciso di ampliare la Serie G90, introducendo un nuovo modello. Il pannello TN da 24,5" del nuovo G2590FX vanta una risoluzione Full HD 1920x1080, frequenza di aggiornamento di 144 Hz, con un tempo di risposta di 1 ms. La sua luminosità 400 cd/m² e gli angoli di visione migliorati (170/160) garantiscono una visione confortevole e un'esperienza di gioco migliorata. Il design senza cornice su 3 lati conferisce al monitor una sensazione di qualità superiore e consente configurazioni multi-schermo senza soluzione di continuità, per un’esperienza di gioco immersiva, a schermo ultrawide o in multitasking. Il piedistallo del G2590FX, semplice ma elegante, offre ampie possibilità di regolazione dell'inclinazione da -3.5° a 21.5° e supporta il montaggio VESA 100x100 mm per quei giocatori che vogliono posizionare il monitor in base ai loro gusti.

Conveniente, ma ricco di funzionalità

AOC lancia un display ad alte prestazioni ad un costo davvero interessante. Pur essendo un monitor entry-level, il G2590FX è in grado di stupire. La tecnologia FreeSync consente la sincronizzazione della frequenza di aggiornamento del monitor con l'output di rendering delle GPU AMD supportate, eliminando così i problemi di stuttering e tearing causati da fotogrammi non corrispondenti. Per rendere più confortevole il tempo trascorso guardando il display, il G2590FX dispone della tecnologia FlickerFree per eliminare lo sfarfallio e la modalità Low Blue Light per filtrare i raggi di luce blu a onde corte potenzialmente dannose.



Il G2590FX è dotato di ingressi VGA, DisplayPort 1.2 e 2 x HDMI 1.4, consentendo sia ai dispositivi moderni che a quelli più datati un collegamento facilitato. Proprio come il resto della famiglia G90, anche il G2590FX è certificato con varie credenziali ecologiche, contribuendo a un futuro sostenibile per il nostro pianeta.



Il monitor AOC G2590FX è subito disponibile nei negozi al prezzo suggerito di 249€.