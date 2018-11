AOC presenta il nuovo monitor da gaming G2590PX/G2, la Signature Edition G2 Esports

AOC annuncia ufficialmente il primo monitor brandizzato G2 Esports, il G2590PX/G2. Nata dalla collaborazione tra AOC e G2 Esports, una delle realtà di eSports più importanti e conosciute al mondo, questa edizione speciale vanta un design esclusivo che riporta la grafica ufficiale e il logo di G2 Esports.

Questo display da 24,5” sarà dotato inoltre di funzionalità gaming ad alte prestazioni come 144Hz, tempo di riposta di 1ms e FreeSync.

AOC e G2 Esports – fatti l’uno per l’altro

Con sede a Berlino e fondata nel 2013 dal famoso gamer professionista Carlos 'ocelote' Rodríguez, il team G2 Esports si è affermato rapidamente come uno dei maggiori protagonisti del circuito europeo in vari eventi internazionali in ambito eSports appunto. La partnership con AOC è iniziata a gennaio 2018 con la dotazione dei monitor più performanti in ambito gaming, per le sessioni di allenamento. Con la release del nuovo G2590PX/G2, sia AOC che G2 Esports porteranno la loro partnership ad un livello superiore.

"Questo monitor non rappresenta semplicemente un segno della stima di AOC verso un'organizzazione di successo come G2 Esports, ma anche un supporto concreto verso tutti i fan e i gamer appassionati G2 Esports" - afferma Stefan Sommer, Direttore Marketing e Business Management di AOC International Europe. Carlos 'ocelote' Rodríguez di G2 Esports aggiunge: "AOC ha dimostrato di essere un partner unico per noi e per tutti i nostri giocatori. La qualità dei loro monitor, unita al livello di impegno e di empatia dimostrato dal team, ci rende profondamente orgogliosi di questa partnership. Per questo motivo, abbiamo creato insieme un monitor firmato G2 che esprime i punti di forza di questa partnership e che possiamo definire come nostra. Siamo davvero entusiasti per il G2590PX/G2 e non vediamo l'ora di vederlo nelle case di molti dei nostri appassionati membri della #G2ARMY".

Tutta la potenza di AOC su un display da 24,5”

Ispirato all'acclamata serie AOC G90 di monitor da gaming, il G2590PX/G2 è dotato di un pannello TN frameless 16:9 Full HD (1920x1080 pixel), supporto FreeSync, tempo di risposta di 1 ms e velocità di aggiornamento fino a 144 Hz. Con G2590PX/G2 AOC dimostra come un display possa combinare prestazioni, stile e convenienza in un unico prodotto, continuando a garantire un gameplay fluido, senza fenomeni di tearing e di stuttering. La Signature Edition G2 Esports è già disponibile nei negozi al prezzo suggerito di €369,00.