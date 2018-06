AORUS e G2 eSports: siglato l'accordo, ecco i dettagli della partnership strategica

Accordo raggiunto tra AORUS e G2 eSports, il marchio premium dedicato al Gaming di GIGABYTE sarà sponsor ufficiale del team e fornirà ai giocatori prodotti hardware e strumenti gaming di altissima qualità e prestazioni.

Annunciata la partnership strategica tra AORUS, marchio premium dedicato al Gaming di GIGABYTE, e G2 eSports, club internazionale che al suo interno vanta numerose sezioni tra cui quella di League of legends, Counter Strike: Global Offensive (Europa) e Rocket League (Nord America).

I G2 eSports sono nati ufficialmente nel 2014 in Spagna dalla volontà di Carlos ‘ocelote’ Rodriguez, ex giocatore di League of legends, che ha creato questo progetto con il desiderio di apportare innovazione nel business e nella gestione dei team esport.

Oggi, i G2 eSports sono una delle formazioni che, a livello internazionale, hanno prodotto alcuni dei migliori talenti, capaci di calpestare i più importanti e prestigiosi palcoscenici mondiali della scena.

La squadra dei G2 eSports può essere considerata, al momento, una delle principali organizzazioni al vertice del panorama videoludico competitivo mondiale.

Il quartier generale dell’organizzazione si trova a Berlino dove è in progetto il primo High Performance Centre eSports in Europa che rappresenterà un importante passo in avanti per tutto il movimento esportivo.

“In qualità di sponsor ufficiale del team, AORUS fornirà ai giocatori di G2 Esports hardware e strumenti gaming AORUS ad alte prestazioni. AORUS collaborerà inoltre con il team nello sviluppo dell’High Performance Centre di esports a Berlino, che mira a stabilire un nuovo standard per le strutture di esports e formazione più moderne del mondo.”

Si legge nel comunicato stampa che prosegue citando alcune parole del vice presidente AORUS Eddie Lin che ha così commentato questo storico accordo:

“Il team AORUS collabora attivamente con team entusiasmanti e di talento in tutto il mondo, che condividono i nostri stessi valori, e G2 Esports è senza dubbio un team con qualità uniche. Questa partnership ci permetterà di connetterci strettamente con i gamer e con la comunità dei giocatori. Siamo particolarmente entusiasti di svolgere un ruolo significativo nel piano a lungo termine dell’organizzazione per lo sviluppo di giovani talenti nel settore esports. Non vediamo l'ora di vedere i gamer in azione armati degli strumenti AORUS. Collaboriamo e combattiamo!”

“Siamo estremamente entusiasti di dare il benvenuto ad AORUS nella famiglia G2 Esports, e siamo impazienti di offrire un'esperienza di gioco di livello superiore ai nostri team e player.

Questa collaborazione è preziosa anche per la costruzione della nostra imminente struttura di Berlino, il primo High Performance Centre di esports di questo ambito in Europa, su cui stiamo lavorando al momento”.

Ha invece dichiarato Carlos ‘ocelote’ Rodriguez, CEO di G2 Esports.

Per maggiori informazioni e dettagli vi invitiamo a visitare il sito ufficiale AORUS e G2 eSports.