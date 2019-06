Ape Escape, novità in arrivo per la serie? Avvistato un nuovo account Twitter dedicato!

La serie Ape Escape si appresta a festeggiare il proprio ventesimo anniversario: il primo omonimo gioco del franchise è infatti stato pubblicato per la prima volta il 24 giugno del 1999, sulla prima Playstation.

Un traguardo importante, che potrebbe portare con sé alcune novità. A suggerire quest'evenienza è stato l'avvistamento di un nuovo account Twitter dedicato all'IP. Come potete infatti verificare in calce a questa news, Sony Japan ha aperto sul social network un profilo a tema Ape Escape. Al suo attivo, quest'ultimo conta per ora un unico cinguettio, che ha tuttavia attirato la curiosità di molti utenti. Al suo interno è infatti possibile leggere il seguente messaggio: "Piposaru (Vent'anni da allora. Sono stato in circolazione per lungo tempo, ma mi chiedo se se ci sia qualcuno là fuori ad inseguirmi...?)". Il termine "Piposaru" sembra costituire un riferimento a Piposaru 2001, gioco della serie disponibile esclusivamente in Giappone. Ad accompagnare il Tweet troviamo infine l'immagine di una delle celebri scimmiette, intenta a nascondersi dietro il tronco di un albero situato in una fitta foresta.



Un messaggio sicuramente curioso, che potrebbe preannunciare novità in arrivo per la serie. I primi rumor in merito si erano diffusi già nell'aprile di quest'anno quando il sito della serie era stato aggiornato piuttosto a sorpresa, mentre in passato si erano ventilate ipotesi in merito ad un possibile esordio di Ape Escape 3 su Playstation 4. In attesa di scoprire se qualcosa bolle effettivamente in pentola, cosa ne pensate, vi farebbe piacere un ritorno di Ape Escape?