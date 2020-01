Ape Escape, nuovo gioco in arrivo? Attese 'importanti informazioni' nel 2020!

Nel corso dell'estate dello scorso anno, sulla celebre piattaforma social ha fatto la propria comparsa un nuovo account Twitter dedicato a Ape Escape.

Ora, quest'ultimo ha condiviso con il pubblico un cinguettio che ha rapidamente attirato l'attenzione del pubblico videoludico. In occasione dell'inizio del nuovo anno, è stato infatti condiviso un messaggio dedicato al da poco iniziato 2020. Al suo interno, si fa riferimento ad un anno che si prospetta "entusiasmante e meraviglioso", i virtù dell'arrivo di "molte informazioni importanti". Purtroppo, l'account Twitter dedicato ad Ape Escape non ha offerto ulteriori indizi in materia, limitandosi ad allegare un artwork celebrativo per l'inizio del nuovo anno: potete visionarlo direttamente in calce a questa news. Come prevedibile, tuttavia, i fan della serie hanno colto l'occasione per tornare a sperare in un suo ritorno: che un nuovo gioco di Ape Escape sia in dirittura di arrivo?



In attesa di eventuali annunci in merito, ricordiamo che l'IP ha recentemente festeggiato un importante ricorrenza. Nell'estate 2019 si è infatti celebrato il ventesimo anniversario di Ape Escape, appuntamento che il team di Sony ha voluto omaggiare con un la pubblicazione di un video dedicato. Il primo gioco del franchise aveva debuttato sulla prima PlayStation nel corso del 1999: che Ape Escape sia pronto a fare ritorno, magari su PlayStation 5?