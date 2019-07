Ape Escape: Shuei Yoshida di Sony festeggia il 20° anniversario svelando alcuni retroscena

Nel mentre in tanti continuano a sognare invano l'arrivo di un nuovo capitolo della serie, Ape Escape ha da poco festeggiato il suo ventesimo anniversario. È dunque arrivato il messaggio di Shuei Yoshida di Sony a celebrare a dovere il traguardo di uno dei più iconici franchise di PlayStation.

Con una serie di messaggi coloriti pubblicati su Twitter, Yoshida ha ricordato con affetto il nome di Ape Escape, svelando inoltre alcuni interessanti retroscena relativi allo sviluppo dell'originale titolo risalente al 1999:

"È il 20° anniversario di Ape Escape, congratulazioni! …Grazie mille (ride), Essendo io stato coinvolto nello sviluppo, mi fa un effetto strano essere quello che fa i complimenti. Come produttore del primo Ape Escape, abbiamo iniziato con un team di sole 2-3 persone.



Tra tutti i giochi che ho prodotto, quello che mi ha coinvolto maggiormente è stato Ape Escape, quindi ho sempre detto che tra tutti i giochi della serie il primo Ape Escape è stato quello fatto meglio. Credo davvero che ci sia un ampio divario con gli altri capitoli (ride).



Ape Escape è stato creato per abbinarsi al nuovo controller Dualshock. Dato che c'erano due stick analogici, ho pensato che dovevamo fare un gioco che potesse essere giocato tramite questi, cercando di mettere in evidenza l'idea.

Un giorno, ho trovato un foglio sulla mia scrivania con il nome di tutti i programmatori. C'era scritto che non riuscivano più a sopportare questo processo di sviluppo per trial & error, quindi "per favore fermati" (ride). E quindi credo di aver causato molti problemi a tutti allora, ma penso che per questo motivo siamo stati in grado di lanciare un buon gioco".

Oltre a questo viene svelato che il primo nome in giapponese pensato per il titolo corrispondeva a "Saru☆Getchu", ma si decise in seguito di eliminare la peculiare stellina: "Ottima Idea! Però... Per favore elimina la stella", è stata infatti la richiesta posta a Seigou Sugai (oggi head of marketing della compagnia) che propose per primo il nome.

Per festeggiare ulteriormente l'evenienza, sarà distribuita una T-Shirt celebrativa al PlayStation Fest Tokyo 2019, e che potete ammirare in calce. Chissà se oltre al merchandising, Sony deciderà di riportare in auge la sua serie con un capitolo nuovo di zecca nei prossimi anni.