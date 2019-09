È aperta la caccia alle action figure in GTA Online!

È iniziata un'altra settimana nel mondo criminale di GTA onlie, e con essa sono arrivati nuovi contenuti, attività inedite e sconti imperdibili. Tanto per cominciare, segnaliamo l'arrivo della muscle car Bravado Gauntlet Hellfire presso Southern San Andreas Super Autos, un veicolo con dei muscoli infernali".

Per festeggiare, effettuando l'accesso a GTA Online nel corso di questa settimana riceverete in regalo la maglietta Bravado stilizzata. Qualcuno, inoltre, ha rubato cento rare action figure in perfette condizioni al proprietario dell'Hardcore Comic Store che, ovviamente, rivuole indietro il suo tesoro. Sarete quindi chiamati a collezionarle per ottenere GTA$ e RP omaggio. Completando la collezione e restituendole al proprietario riceverete una ricompensa esclusiva. Tenete d'occhio l'iFruit per maggiori informazioni. Per tutta la settimana le missioni della storia del casinò, le missioni Freemode, le Lotte tra business e le gare stunt create da Rockstar offriranno GTA$ e RP doppi.

Al Casino & Resort Diamond avrete a disposizione un giro gratis di ruota al giorno per vincere GTA$, RP, capi d'abbigliamento e molto altro. Il primo premio di questa settimana è la regina delle supercar, la Truffade Nero. Nel negozio del casinò sono inoltre arrivati nuovi capi d'abbigliamento e accessori, come gli abiti Pezzo grosso e l'orologio Ceaseless oro. Non mancano, inoltre, un mucchio di sconti su proprietà, veicoli e altro ancora:

Attico principale: -25%

Croupier privato: -25%

Garage dell'attico di lusso: -25%

Magliette larghe del negozio del casinò: -25%

Night club: -40%

Ristrutturazioni e aggiunte del night club: -40%

Benefactor Terrorbyte: -40%

Nagasaki Buzzard: -40%

Nagasaki Havok: -40%

Grotti Itali GTO (sportiva): -40%

Vapid Flash GT (sportiva): -40%

Benefactor Schlagen GT (sportiva): -30%

Ocelot Swinger (sportiva classica): -40%

MTL Pounder custom (commerciale): -40%

Maibatsu Mule custom (commerciale): -40%

Segnaliamo, infine, che i membriche hanno collegato i propri account Twitch e Social Club di Rockstar Games entro il 2 settembre possono ora riscattare il loro attico principale gratuito in gioco attraverso il sito web sui loro iFruit. Inoltre, i giocatori con account collegati riceveranno un ulteriore sconto del 10% su tutti gli articoli e i veicoli già in offerta ed elencati sopra, oltre a uno sconto del 75% sul bombardiere Volatol e a uno sconto del 40% sulla supercar Truffade Thrax.