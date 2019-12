Aperte le iscrizioni alla Closed Beta di Phantasy Star Online 2 per Xbox

SEGA of America ha annunciato l'apertura delle iscrizioni per la Closed Beta di Phantasy Star Online 2 in Nord America. Al momento la versione occidentale del gioco è confermata per i soli Stati Uniti e non ci sono notizie riguardo un possibile debutto in Europa.

Per iscriversi è necessario utilizzare l'app Xbox Insider Hub, selezionare la voce "Contenuti per gli Insider" e successivamente Phantasy Star Online 2. Come detto, la registrazione è limitata ai soli giocatori residenti negli Stati Uniti e in Canada.

Phantasy Star Online 2 è disponibile in Giappone su PlayStation 4, Nintendo Switch, PlayStation Vita e PC, dove risulta essere uno degli MMO a pagamento più apprezzati. La versione in lingua inglese è stata annunciata all'E3 2019 per Xbox One e Windows 10, non è chiaro se Microsoft abbia ottenuto l'esclusiva temporale o se si tratti di una decisione di SEGA, che ha preferito escludere le versioni PS4 e Switch dalla localizzazione occidentale, probabilmente per motivi di budget.

Restiamo in attesa di saperne di più, sono tanti i giocatori europei che vorrebbero provare Phantasy Star Online 2, chissà che con l'arrivo di PlayStation 5 e Xbox Series X si possa riaccendere una sperenza per il debutto di questo GDR Online anche in Europa.