Aperte le pre-registrazioni di Romance of the Three Kingdoms The Legend of Caocao

Evita l’assedio e conquista i bastioni effettuando la pre-registrazione al gioco(RTK) di, remake del classico gioco di ruolo a turni simulativo di strategie belliche per dispositivi mobili di Nexon Korea Corporation, affiliata a Nexon Co., Ltd.

Registrati ora per la versione per iPhone su App Store, presto disponibile anche per Android su Google Play.

Basato sull’acclamata serie Romance of the Three Kingdoms, RTK: The Legend of Caocao ha conquistato il posto nella top 5 dei titoli più scaricati in Corea e Taiwan grazie alle complesse meccaniche di gioco e a un gameplay coinvolgente ed è ora disponibile anche in Giappone.

I giocatori potranno rivivere le gesta dei loro comandanti preferiti attraverso l’epicità della Modalità Storia o tentare di creare e unificare un impero occupando territori ostili nella Modalità Strategia. Inoltre, gli utenti avranno la possibilità di arruolare unità, sviluppare città e sfidare altri giocatori nella sanguinaria modalità PvP.

RTK: The Legend of Caocao è un gioco free-to-play accessibile tramite pre-registrazione e disponibile in Nord America, Europa e Sud Est Asiatico. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook ufficiale di RTK: The Legend of CaoCao.