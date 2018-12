Aperte le registrazioni per la Beta del Battle Royale Stormdivers

Housemarque ha annunciato durante il Kinda Funny Game Show l'apertura delle iscrizioni alla Beta di Stormdivers, nuovo Battle Royale annunciato allo scorso E3 e in arrivo nel coro del 2019.

Oltre ad un nuovo trailer (visibile in apertura della notizia) lo studio ha ufficialmente dato il via alle iscrizioni alla Beta, al momento quest'ultima è ancora priva di una data di lancio ma i primi test dovrebbero tenersi all'inizio del 2019, con fasi di prova successive previste fino all'estate.

Stormdivers dovrebbe uscire su PC (nessuna versione console è prevista al momento) nella seconda metà del prossimo anno, Housemarque sta lavorando per rifinire al meglio alcuni aspetti del progetto anche in vista del non eccelsa accoglienza riservata al gioco durante la prima presentazione pubblica allo scorso E3.