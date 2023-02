La Collector's di Zelda Tears of the Kingdom in preorder su Amazon ma è subito sold-out

Siete degli amanti dei giochi di Zelda e non volete farvi scappare l’esclusiva Collector’s Edition in uscita il 12 maggio di quest’anno in concomitanza con il gioco? Su Amazon proprio in questo momento è preordinabile al prezzo di 129,99 euro, le scorte sono limitate e potrebbero terminare in pochissimo tempo.

Annunciata in occasione del Direct di Nintendo l’8 febbraio assieme ad un nuovo filmato del gioco, seguito di Breath of the Wild, questa Collector’s Edition include il gioco in formato fisico, un’esclusiva custiodia Steelbook dorata, un set di quattro spille, un poster in metallo Iconart ed un Artbook con copertina rigida ricco di bozze ed illustrazioni del gioco.

Clicca qui per preordinare Zelda Tears of the Kingdom Collector’s Edition su Amazon Italia

Come per tutte le Collector’s Edition di Nintendo, una volta esaurite le scorte sarà molto difficile reperirla al prezzo di listino, considerando l’appeal del titolo è molto probabile che le scorte durino pochi minuti, se siete interessati ad acquistare questa particolare ed esclusiva edizione del gioco, vi consigliamo di non esitare.

Vi segnaliamo inoltre che su Amazon è preordinabile anche l’edizione standard del titolo, a questo link al prezzo di 69,99 euro, venduta e spedita da Amazon. Sarà quasi impossibile che il gioco subisca un calo di prezzo nei primi mesi dal lancio, il capitolo precedente è rimasto al prezzo di listino per anni ed ancora oggi recuperarlo ad un prezzo scontato non è facilissimo.