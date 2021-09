Aperti i preordini su Amazon della Collector's Steelbook Edition di Halo Infinite

Halo Infinite, lo sparatutto in prima persona sviluppato da 343 Industries e pubblicato da Xbox Game Studios per Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X e Series S, è in arrivo l'8 di dicembre dopo essere stato rinviato di un anno per, parole degli stessi sviluppatori, "realizzare un'esperienza di gioco di Halo che soddisfi la nostra visione".

La data di uscita quindi si avvicina e su Amazon è comparsa una Collector's Steelbook Edition in preordine a 69,99 euro che conterrà, oltre al disco del gioco, anche una particolare Steelbook. Non siamo a conoscenza se saranno presenti anche altri contenuti bonus o fisici nella confezione, la stessa parola "Collector's" presente nella copertina, ci fa ben sperare.

Come tutti i preordini su Amazon, anche questo gioco sfrutta la promozione "prezzo minimo garantito", avvantaggiando chi prenota il gioco, garantendo in fase di spedizione l'addebito del prezzo più basso che il preordine abbia mai raggiunto.

Vi ricordiamo che il gioco subito dal lancio sarà disponibile anche nel catalogo Xbox Game Pass insieme ad altre centinaia di titoli già giocabili. Su Amazon sono in vendita su con disponibilità immediata gli abbonamenti Game Pass, Game Pass Ultimate e Xbox Live, un'aggiunta definitiva per i possessori di console Microsoft che non sono mai sazi di provare titoli diversi.