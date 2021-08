Aperti i preordini su Amazon del nuovo controller Xbox nella colorazione Acqua Shift

Il nuovo controller wireless per PC e Xbox in edizione speciale Acqua Shift, è in arrivo il 14 settembre e può essere preordinato su Amazon a 64,99 euro al prezzo minimo garantito.

Il nuovo controller wireless per Xbox – Edizione Speciale Acqua Shift è caratterizzato da una luminosa tonalità di blu cangiante e impugnature con un motivo a spirale. I nuovi controller Xbox sono stati migliorati rispetto all'edizione precedente, presentano una rinnovata croce direzionare, l'impugnatura antiscivolo su grilletti, pulsanti dorsali e parte posteriore ed un nuovo tasto per acquisire e condividere immagini e clip di gioco. Tutti i nuovi controller di Microsoft sono compatibili con Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows 10 e dispositivi Android.

Clicca qui per preordinare il nuovo controller in Edizione Speciale Acqua Shift al prezzo minimo garantito



Vi ricordiamo che Amazon prevede la prenotazione al prezzo minimo garantito, che assicura una riduzione in automatico del prezzo pagato in caso quest'ultimo dovesse diminuire dalla data della prenotazione a quella dell'uscita. Pertanto, se siete interessati all'acquisto, è consigliabile procedere immediatamente con il preordine, che può essere tranquillamente annullato in qualsiasi momento. Amazon provvederà all'addebito dell'importo solamente al momento della spedizione del prodotto.

Clicca qui per acquistare Xbox Wireless Controller Space Jam - Esclusiva Amazon

Su Amazon il nuovo controller Xbox è acquistabile anche nella colorazione Blu Shock a 59,99 euro e Rosso Pulse a 59,99 euro, gli altri controller in edizione limitata, nelle colorazioni Daystrike Camo, Electric Volt e Space Jam: New Legends sono esauriti, succederà quasi sicuramente anche con l'edizione che vi abbiamo segnalato in questo articolo.