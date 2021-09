Aperti i preordini su Amazon del controller Xbox Forza Horizon 5 Limited Edition

Amazon apre i preordini del coloratissimo neo annunciato Xbox Wireless controller in edizione limitata Forza Horizon 5 (presentato alla Gamescom 2021), con grilletti personalizzati di colore azzurro e rosa ed una finitura gialla trasparente inedita che rende visibile l'interno del controller.

Il controller è in arrivo il 9 novembre (stessa data del gioco Forza Horizon 5) ed è preordinabile su Amazon a 69,99 euro al prezzo minimo garantito: preordinando subito, se il prezzo del controller dovesse scendere prima della data di uscita, Amazon addebiterà in automatico il prezzo più basso che l'articolo ha raggiunto dalla data dell'ordine a quella di spedizione. Il controller è compatibile con Xbox One, Series S/X, PC, tablet e smartphone

Nella pagina del preordine sul sito di Microsoft vengono elencati anche dei contenuti bonus per chi effettua il preordine, come nuove auto, oggetti estetici ed emote di vittoria (il contenuto scaricabile richiede il gioco Forza Horizon 5, venduto separatamente). Non vi è nessuna menzione di questi contenuti nella pagina di prenotazione di Amazon e neanche nella confezione del controller, pertanto vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze.

Clicca qui per preordinare il nuovo Xbox Wireless controller Forza Horizon 5 Limited Edition

Su Amazon è ancora disponibile anche il preordine della colorazione Acqua Shift a questo link al prezzo di 64,99 euro con uscita prevista per il 16 settembre, purtroppo l'edizione limitata Space Jam è esaurita.