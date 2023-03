Aperti i preordini su Amazon del nuovo controller Xbox Wireless - Velocity Green

Microsoft dopo aver lanciato i controller Xbox Wireless nelle versioni Shock Blue, Pulse Red, Electric Volt e Deep Pink, apre gli ordini di questa nuova colorazione Velocity Green in preordine su Amazon con uscita fissata per il 17 marzo.

Questo nuovo controller dalla colorazione in questo verde brillante che si differenzia decisamente dalle solite colorazioni classiche bianca e nera, è preordinabile al prezzo di 59,99 euro (la spedizione ovviamente è gratuita) con attiva la promozione "prenotazione prezzo minimo garantito", che abbasserà automaticamente il prezzo di vendita se questo dovesse scendere dalla data del nostro ordine a quella di spedizione.

Clicca qui per preordinare il nuovo Xbox Wireless Controller Velocity Green su Amazon

Rimangono invariate le caratteristiche del controller rispetto alle edizioni già in vendita su Amazon e negli altri store, quindi la durata della batteria è sempre ottima con circa 40 ore di utilizzo, impugnatura antiscivolo adatta a lunghe sessioni di gioco, grilletti sagomati, croce direzionale nettamente più precisa rispetto al modello precedente uscito per Xbox One e un nuovo pulsante "condividi" per immortalare le nostre foto e clip di gioco.

Come gli altri controller Microsoft, è garantita la piena compatibilità con i dispositivi iOS, Android, PC Windows, Xbox serie X|S, Xbox One grazie alla connessione Bluetooth.