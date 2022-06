Aperti i preordini su Amazon di Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion per console

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion è una versione rimasterizzata di Crisis Core: Final Fantasy VII, uscito originariamente su PSP nel 2007, con una revisione completa della grafica in HD, una colonna sonora rimasterizzata, un'interfaccia rielaborata e un aggiornamento al sistema di combattimento.

La storia ha inizio sette anni prima degli eventi di Final Fantasy VII (1997) e narra le avventure di Zack Fair, un giovane e ambizioso Soldier della Shinra che ha il compito di rintracciare un Soldier 1ª classe di nome Genesis Rhapsodos.

Nel corso della sua missione, tuttavia, scoprirà gli oscuri segreti degli esperimenti della Shinra ed i mostri che vengono creati, nel gioco appariranno Cloud, Sephiroth, Aerith e altri personaggi del franchise di inal Fantasy VII.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion è in uscita il 31 marzo 2023 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam), ora su Amazon è preordinabile a questo link al prezzo di 59,99 euro.

Il gioco può essere preordinato al "prezzo minimo garantito": ordinando subito se il prezzo applicato su Amazon dovesse diminuire prima della data di uscita, si pagherà in automatico il prezzo più basso