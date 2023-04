Aperti i preordini su Amazon dell'edizione fisica Deluxe di Crash Team Rumble

Crash Team Rumble è il nuovo capitolo in uscita della famosissima serie nata sulla prima PlayStation, un gioco multiplayer online basato sulle battaglie in arene sviluppato da Toys for Bob e distribuito da Activision, in uscita il 20 giugno di quest'anno e preordinabile nella sua Deluxe Edition su Amazon.

Nel gioco vedremo due squadre da quattro giocatori ciascuna composte dai famosi personaggi della serie (come per esempio Crash, Coco, Tawna, Cortex e Dingodile) scontrarsi una contro l'altra in battaglie epiche e assolutamente imprevedibili, raccogliendo frutti Wumpa per vincere la battaglia.

Durante lo scontro potremmo utilizzare delle trappole per rallentare i nostri avversari o evocare aiuti e potenziamenti per la propria squadra, come per esempio l'utilizzo delle maschere, la pioggia di meteoriti, l'UFO che cattura i nemici e moltissimi altri.

