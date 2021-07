Aperti i preordini su Amazon di FIFA 22 al prezzo minimo garantito

Amazon apre i preordini dell'attesissimo FIFA 22 per PC e tutte le console, con data di uscita fissata per il 1 ottobre. Il gioco è preordinabile a 39,99 euro per Nintendo Switch, 49,98 euro per PS4, Xbox One e Series X, 59,99 euro per PC o 79,99 euro per PS5.

Il gioco può essere preordinato su Amazon al prezzo minimo garantito: ordinando subito se il prezzo applicato su Amazon dovesse diminuire prima della data di uscita, si pagherà in automatico il prezzo più basso.

Ordinandolo subito inoltre, saranno presenti dei contenuti bonus aggiuntivi, come un giocatore non scambiabile per FUT, Mbappè in prestito per 5 partite FUT, Alaba, Foden o Son per 3 patite FUT ed una giovane promessa locale con potenziale da campione.

Di seguito i link ai preordini:

Il gioco può essere acquistato anche in bundle con 1050 points a 10 euro in più dal prezzo del preordine, questo speciale pacchetto è disponibile per PC e tutte le console tranne che per Nintendo Switch.

Su Amazon sono attive anche altre promozioni che ci permettono di risparmiare ulteriormente, come per esempio 5 Euro di buono Amazon attivando la prova gratuita di Amazon Music Unlimited, 5 Euro guardando almeno 5 minuti di un film o una puntata di una serie TV, un credito promozionale Amazon di 8 Euro caricando le tue foto su Amazon Photos e 30 giorni di prova gratuita di Prime, Prime Video, Music Unlimited e Kindle Unlimited.