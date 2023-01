Aperti i preordini su Amazon del primo gioco per PS VR2: Townsmen VR

Amazon apre i preordini del primo gioco in edizione fisica in uscita in esclusiva per PlayStation VR2, si tratta di Townsmen VR, preordinabile al prezzo di 39,99 euro con data di uscita prevista per il 23 febbraio, esattamente come per il nuovo visore di Sony.

Clicca qui per visualizzare la pagina dell'acquisto di Townsmen VR su Amazon Italia

Townsmen VR ci offrirà non solo una singola isola da esplorare, ma anche un mondo con cui interagire. Il gioco combinerà elementi di una simulazione God-game e un classico gioco di costruzione con le possibilità interattive dei controlli VR. Sia da una vista a volo d'uccello che ingrandita da vicino, vivremo sempre l'azione dalla giusta prospettiva.

Inizieremo la nostra avventura su un'isola ed espanderemo la nostra potenza in un mondo di 13 diverse isole e arcipelaghi. Il mondo di gioco sarà ricco di funzionalità entusiasmanti, aggeggi e cose su cui poggiare le nostre mani virtuali.

Il nuovo visore di Sony, PlayStation VR2, è preordinabile su Amazon in edizione Standard al prezzo di 599,99 euro a questo link o in bundle con Horizon Call of the Mountain a 649,99 euro a questo link.