Aperti i preordini su Amazon di HTC VIVE XR Elite, scopriamolo assieme

Su Amazon è preordinabile il nuovo potentissimo visore HTC VIVE XR Elite, al prezzo di 1399 euro con data di uscita fissata per il 25 febbraio, l'articolo è venduto e spedito da Amazon. Un dispositivo per la realtà virtuale che ci proietta nel futuro, bello e potente ma non per le tasche di tutti.

Al CES 2023, HTC ha svelato Vive XR Elite, un visore stand-alone capostipite di una nuova linea di device che si affiancherà agli headset Vive Flow e Vive Focus.

Clicca qui per preordinare il nuovo visore HTC VIVE XR Elite su Amazon Italia

Caratteristiche tecniche del visore:

Risoluzione 1920×1920 pixel per occhio (3840×1920 pixel combinati)

Monitoraggio delle cuffie con 6 gradi di libertà di tracciamento al rovescio

Frequenza di aggiornamento 90 hertz

Campo visivo fino a 110 gradi

Processore Qualcomm Snapdragon XR2

Memoria di archiviazione da 128GB

RAM 12GB

2 porte USB 3.2 Gen-1 di tipo C

Bluetooth 5.2 + BLE

Wi-Fi 6 + 6E

4 telecamere di monitoraggio

Fotocamera passante RGB da 16 MP

Sensore G

Sensore di profondità

Giroscopio

Sensore di prossimità

Tra le caratteristiche del nuovo visore HTC, vi segnaliamo per esempio la possibilità di indossare l'headset e gli occhiali in contemporanea senza la necessità di utilizzare degli aggiustatori tra le lenti. La batteria, dotata di hot swap che permette di sostituirla "al volo" con un'altra senza causare lo spegnimento del device, è inclusa nel peso del visore e ci permetterà di giocare o guardare film e serie TV senza cavi per circa due ore.