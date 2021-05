Aperti i preordini su Amazon di Lost Judgment in arrivo a settembre

Amazon apre i preordini del nuovo titolo di SEGA, Lost Judgment, secondo capitolo della serie spin-off di Yakuza con protagonista Takayuki Yagami. Il gioco è in arrivo il 24 settembre e può essere prenotato al prezzo di 59,99 euro per PlayStation 4/PS4 PRO, PlayStation 5, Xbox One e Series X.

Vi ricordiamo che Amazon prevede la prenotazione al prezzo minimo garantito, che assicura una riduzione in automatico del prezzo pagato in caso quest'ultimo dovesse diminuire dalla data della prenotazione a quella dell'uscita.

Di seguito i link ai preordini:

SEGA per questo titolo proporrà un vero e proprio Season Pass che offrirà una storia aggiuntiva e due pacchetti ititolati "Detective Life Fun Pack" e "School Stories Fun Pack". Il Season Pass potrà essere acquistato singolarmente, su Amazon non è ancora in preordine l'eventuale versione fisica della Deluxe Edition.



In attesa dell'uscita di Lost Judgment, vi ricordiamo che il primo capitolo dell serie spin-off di Yakuza (uscito nel 2018 e recentemente riproposto in versione rimasterizzata) comprensivo dei contenuti aggiuntivi, giocabile 4K a 60 fps, è acquistabile su Amazon a 39.99 euro in versione PlayStation 5 e Xbox Series X.