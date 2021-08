Aperti i preordini su Amazon della nuova Nintendo Switch Lite Dialga e Palkia Edition

Durante la conferenza Pokémon Presents del 18 agosto, Nintendo ha svelato nuovi dettagli e video sui nuovi prossimi titoli della serie Pokémon in arrivo nei prossimi mesi e svelato l'esistenza di un nuovo modello di Nintendo Switch Lite in Edizione Limitata.

La nuova Nintendo Switch Lite è dedicata proprio ai remake di Diamante e Perla, caratterizzata dalla colorazione nera e dalle immagini di Dialga e Palkia sul retro. Questa nuova versione della console portatile arriverà nei negozi a partire dal 5 novembre 2021 ed è ora preordinabile su Amazon al prezzo di 245 euro.

Clicca qui per preordinare Nintendo Switch Lite Dialga e Palkia Edition

Essendo un'edizione limitata, è molto probabile che le scorte esauriscano molto velocemente, pertanto se siete interessati a farla vostra, il nostro consiglio è quello di non esitare troppo, poterla acquistare in un secondo momento potrebbe essere molto più costoso.

I giochi, invece, saranno disponibili in esclusiva su Switch dal prossimo 19 novembre 2021, prenota ora a 59,99 euro cadauno Pokémon Perla Splendente e Pokémon Diamante Lucente su Amazon al prezzo minimo garantito. Il nuovo capitolo, Leggende Pokémon: Arceus, è sempre in preordine su Amazon a 59,99 euro con data di uscita fissata per il 28 gennaio, clicca qui per preordinare Leggende Pokémon: Arceus per Nintendo Switch al prezzo minimo garantito.