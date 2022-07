Aperti i preordini su Amazon di One Piece Odyssey per PS4, PS5, e Xbox Series X

One Piece Odyssey è un gioco di ruolo per console in arrivo nel corso del 2022, pubblicato da Bandai Namco e concesso in licenza da Shueisha e Toei Animation. Il titolo è stato annunciato ufficialmente il 28 marzo 2022 come parte delle celebrazioni per il 25° anniversario di One Piece.

Nel gioco si narrano le vicende di Rufy che decide di partire all'esplorazione dell'isola per ritrovare i membri della sua ciurma, insieme a questa si imbatterà in misteriose rovine e mostri inediti, tuttavia la situazione prenderà una deriva inattesa.

Sconfiggi nuovi nemici, svela misteri e vivi una grande avventura con i tuoi pirati preferiti, oltre a Rufy, potrai giocare nel ruolo di Zoro, Nami, Usop, Sanji, Chopper, Robin, Franky e Brook.

Il gioco è preordinabile proprio ora su Amazon al prezzo di 69,99 euro per PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X, la data di uscita non è ancora stata ufficializzata, il titolo sarà lanciato nel corso del 2022. Di seguito i link ai preordini su Amazon:

One Piece Odyssey è prodotto personalmente da Eiichiro Oda, autore di One Piece, può contare inoltre sulle magnifiche musiche di Motoi Sakuraba, noto per il suo contributo a titoli come Dark Souls e la serie di Tales of.