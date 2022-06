Aperti i preordini su Amazon al prezzo minimo garantito di F1 Manager 2022

Amazon apre i preordini dell'edizione fisica di F1 Manager 2022, in uscita il 30 agosto e preordinabile al prezzo di 54,99 euro per PS4, PS5, Xbox One e Series X con la promozione prezzo minimo garantito, che ci permetterà di risparmiare se il prezzo dovesse scendere prima della spedizione.

Di seguito i link ai preordini su Amazon:

Scrivi una nuova pagina nella storia moderna della Formula 1, scegli una squadra di F1 e conducila al successo nel corso della stagione ufficiale 2022. Il team di costruttori è il cuore pulsante della divisione sportiva, tra una gara e l'altra lavorerai al quartier generale per gestire ogni aspetto del team.

Lavora direttamente sulle nuove vetture della stagione 2022 e gareggia a stretto contatto con gli avversari, prepara nuove soluzioni tecniche in previsione del fine settimana di gara. Prendi personalmente ogni decisione, dalla strategia delle soste ai box alla scelta delle gomme, incluse le comunicazioni con il pilota. Studia un piano di gara, ma con la consapevolezza che gli imprevisti sono all'ordine del giorno, a partire dal meteo e dalle condizioni variabili del tracciato, immergiti in una simulazione iper-realistica di una gara ufficiale di F1, presentata con lo stesso stile visivo di un evento in diretta.