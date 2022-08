Aperti i preordini su Amazon di Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival Collector's Edition

Su Amazon è in questo momento preordinabile il bundle per Nintendo Switch di Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival, in questo pacchetto, oltre alla copia fisica del gioco, è incluso anche il Taiko Drum Set per Nintendo Switch, composto da un tamburo e da due bacchette.

Preparati a suonare il tamburo a tempo insieme a DON-chan! Partecipa a un fantastico festival musicale, in singolo o con gli amici!

Questa speciale edizione del gioco è preordinabile su Amazon a 119,99 euro per Nintendo Switch a questo link con uscita prevista per il 14 ottobre.

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival supporta le popolari funzionalità "Condivisione del Joy-Con" e "Scuotimento" del precedente titolo della serie, "Taiko no Tatsujin: Drum'n'Fun". Il nuovo gioco include adesso la possibilità di partecipare a battaglie online, una modalità party e un servizio di abbonamento musicale. Sarà possibile scegliere tra quattro livelli di difficoltà (Facile, Normale, Difficile ed Estremo) per metterti sempre alla prova.

Diventa un vero maestro del tamburo Taiko con la Bundle Edition che include:

Gioco

Set tamburo Taiko: dotato di pulsanti e pulsanti direzionali, peso e stabilità del tamburo regolabili, design comprensivo dei colori ufficiali di Nintendo Switch (rosso e bianco). Include il controller tamburo, il supporto e un paio di bacchette

Bundle Box

La raccolta musicale include 76 canzoni, tra cui alcune novità come "Gurenge", "Feel Special" e "Racing into the Night". È possibile giocare in varie modalità: Modalità Portatile, Modalità TV, Condivisione del Joy-Con, Scuotimento, Touch e Set tamburo. Le partite classificate online consentono di sfidare altri giocatori di abilità simile alla tua in modo che le battaglie siano sempre combattute.