Aperti i preordini su Amazon di The Dark Pictures Anthology - Triple Pack

Amazon apre i preordini di The Dark Pictures Anthology - Triple Pack, un ricco cofanetto speciale con uscita prevista per il 22 ottobre che include i due capitoli usciti finora, Man of Medan e Little Hope ed il nuovo episodio non ancora uscito House of Ashes, che ci vedrà impegnati nei panni dell'agente CIA Rachel King impegnato in Iraq.

Questa particolare edizione è preordinabile a 59,99 euro per PlayStation 4, PlayStation 5 (è previsto un update gratuito dalla versione PlayStation 4), Xbox One e Series X. Oltre ai giochi elencati sopra, all'interno della confezione troveremo una Steelbook che include 4 dischi, 3 esclusive spille collezionabili ed una mappa del mondo in tessuto dell'antologia di The Dark Pictures.

Di seguito i link per preordinare i cofanetti:

