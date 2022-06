Aperti i preordini su Amazon di The Last of Us: Parte 1

Amazon apre i preordini dell'edizione remake di The Last of Us: Parte 1, in uscita il 22 settembre e preordinabile a 80,99 euro in edizione PS5. Come sempre vi ricordiamo che una volta effettuato il preordine, se il prezzo dovesse scendere pagherete in automatico l'importo più basso.

Il gioco godrà di diversi miglioramenti rispetto all'edizione Remastered uscita per PS4, spicca su tutti la grafica migliorata, il titolo è stato completamente ri-adattato utilizzando le ultime tecnologie per migliorarne ogni aspetto visivo. L'esperienza di gioco è stata arricchita con effetti di luce realistici, ambientazioni più dettagliate e scenari rivisitati.

Ora i caricamenti saranno estremamente più veloci, grazie all'unità SSD di PS5 sarà possibile riprendere la storia in qualsiasi momento caricando capitoli o scontri in modo quasi istantaneo.

Il feedback aptico del controller DualSense renderà ancora più realistica ogni singola arma, gli scenari ci trasmetteranno le sensazioni della pioggia che cade, dei passi sulla neve e molto altro ancora.

Tutte le armi di The Last of Us, inclusi il revolver di Joel e l'arco di Ellie, ci immergeranno ancora di più nei combattimenti grazie ad una diversa resistenza dinamica dei grilletti adattativi del controller wireless DualSense.

Progettato per sfruttare la tecnologia audio 3D Tempest della console PS5, il nuovo motore audio potenziato di Naughty Dog garantirà paesaggi sonori dettagliati, esplosioni dirompenti e un livello di immersività senza precedenti, utilizzando auricolari stereo compatibili o gli altoparlanti.