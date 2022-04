Aperti i preordini su Amazon di Vampire: The Masquerade - Swansong per tutte le console

Su Amazon sono attivi i preordini di Vampire: The Masquerade - Swansong, gioco in uscita il 19 maggio e preordinabile a 49,99 euro per PS4 e Xbox One o 59,99 euro per PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch.

Basato sul gioco di ruolo di culto, Vampire: The Masquerade – Swansong è un GDR narrativo in cui ciascuna delle nostre scelte determineranno il destino dei tre personaggi principali e della Camarilla di Boston. In Vampire: The Masquerade - Swansong, vestiremo i panni di questi mostri, in un mondo sofisticato, in cui lo stacco tra la realtà e il soprannaturale è estremamente sottile.



Vestiremo quindi i panni di 3 vampiri ultracentenari, avanzando nel gioco e nei loro destini interconnessi, avendo a che fare con i loro diversi punti di vista e utilizzando le loro caratteristiche peculiari per cercare di distinguere la verità dalle menzogne. Ciascun personaggio possiede delle abilità e discipline vampiristiche uniche che potremo potenziare individualmente al fine di ottenere l'approccio che preferiamo. Sarà possibile scegliere se utilizzare l'intimidazione, la seduzione o la furtività durante i dialoghi di gioco.

Con le nostre scelte di gioco, andremo a sviluppare delle conseguenze alle nostre azioni, sia nelle indagini che nelle interazioni sociali con gli altri personaggi. Dovremmo quindi analizzare attentamente le diverse situazioni, perché le nostre decisioni potranno avere enormi conseguenze sulle vite degli eroi e sul destino della Camarilla di Boston.