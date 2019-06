Aperti i preordini per il C64 Maxi anche in Italia

Il nuovo C64 Maxi (con tastiera funzionante) debutterà nei negozi europei il 5 dicembre al prezzo di 119.99 euro, Amazon Italia ha da poco aperto i preordini per questa nuova versione dello storico home computer di casa Commodore.

The C64 "Full Size" è dotato di tastiera funzionante ed emulazione VIC 20, oltre a nuovi giochi preinstallati ed un rinnovato joystick con micro switch, più preciso rispetto a quello incluso di serie nella versione mini uscita lo scorso anno.

Di seguito, l'elenco completo dei giochi inclusi nel sistema, vi ricordiamo in ogni caso che nuovi giochi possono essere caricati tramite chiavette USB: Alleykat, Anarchy, Attack of the Mutant Camels, Avenger, Battle Valley, Bear Bovver, Boulder Dash, Bounder, California Games, Chips Challenge, Confuzion, Cosmic Causeway, Cyberdyne Warrior, Cybernoid II, Deflektor, Destroyer, Everyone’s a Wally, Firelord, Galencia, Gateway to Apshai, Gribbly’s Day Out, Gridrunner (VIC 20), Heartland, Herobotix, Highway Encounter, Hover Bovver, Impossible Mission, Impossible Mission II, IO, Iridis Alpha, Jumpman, Mega Apocalypse, Mission AD, Monty Mole, Monty on the Run, Nebulus, Netherworld, Nodes of Yesod, Paradroid, Pitstop II, Planet of Death, Psychedelia (VIC 20), Ranarama, Robin of the Wood, Silicon Warrior, Skate Crazy, Speedball 2, Spindizzy, Steel, Street Sports Baseball, Street Sports Basketball, Summer Games II (include eventi da Summer Games), Super Cycle, Sword of Fargoal, Temple of Apshai Trilogy, The Arc of Yesod, Thing Bounces Back, Thing on a Spring, Trailblazer, Uridium, Who Dares Wins II, Winter Games, World Games, Zynaps.

Prenota C64 Maxi su Amazon.it a 119.99 euro e assicurati la spedizione in tempo per il day one, disponibilità prevista per il 5 dicembre 2019. All'interno della confezione trovano spazio il C64, un joystick con micro switch, cavo di alimentazione e cavo HDMI per il collegamento al televisore.