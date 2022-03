Aperti i preordini di Fire Emblem Warriors: Three Hopes Limited, le scorte sono limitate

Fire Emblem Warriors: Three Hopes è un gioco di ruolo d'azione hack and slash in uscita il 24 giugno, sviluppato da Omega Force e Team Ninja e pubblicato da Nintendo per Nintendo Switch. È il terzo capitolo della serie uscito su Nintendo Switch, dopo Fire Emblem Warriors (2017) e Fire Emblem: Three Houses (2019).

Quest'oggi è preordinabile su Amazon una ricca Limited Edition, le scorte sono limitate, non sappiamo per quanto tempo sarà preordinabile. Questa speciale edizione del gioco è preordinabile a 99,99 euro ed include al suo interno:

il gioco completo in versione fisica

un artbook

un set di 5 statuette in acrilico raffiguranti i protagonisti del gioco

una mappa in tessuto

un set di cartoline dei personaggi

Una volta esaurite le copie in preordine, molto probabilmente acquistare questa edizione limitata di Fire Emblem Warriors: Three Hopes sarà più costoso dell'importo richiesto da Amazon per il preordine.

Anche l'edizione standard è in preordine su Amazon, addirittura ad un prezzo scontato, il gioco è infatti in offerta a 49,99 euro con 10 euro di sconto dal prezzo di listino.