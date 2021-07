Aperti i preordini di Ghost of Tsushima - Director's Cut su Amazon

Amazon apre i preordini dell'edizione abbellita e completa di Ghost of Tsushima, nominata "Director's Cut", in arrivo il 20 agosto e preordinabile a 70,99 euro per PlayStation 4 o 80,99 euro per PlayStation 5.

Ghost of Tsushima Director's Cut comprende il gioco base, il DLC multigiocatore Legends e la nuova espansione Isola di Iki con nuovi racconti, luoghi, mini-giochi e nemici, oltre ad un mini artbook digitale, il commento del director, un punto tecnico, un amuleto del favore di Hachiman e il set di skin Eroe di Tsushima (maschera dorata, kit spade, cavallo e sella). Include anche nuove funzionalità come il lip-sync nei filmati per il doppiaggio giapponese, il supporto al feedback aptico e ai grilletti adattivi per il DualSense, miglioramenti all'audio 3D, tempi di caricamento ridotti ed opzioni per la risoluzione dinamica in 4K e framerate a 60 FPS.

Di seguito i link per preordinare il gioco al prezzo minimo garantito

