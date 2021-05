Aperti i preordini di Wonder Boy Asha in Monster World su Amazon

Amazon apre i preordini dell'edizione fisica di Wonder Boy Asha in Monster World per PlayStation 4 e Nintendo Switch. Il gioco è già uscito in Giappone ed approderà in occidente a brevissimo, esattamente il 28 maggio.

Si tratta del remake di Monster World IV, gioco uscito originariamente nel 1994 per SEGA Mega Drive solamente per il territorio nipponico. Sviluppato da ININ Games e STUDIOARTDINK, questa nuova edizione non offrirà solamente un comparto grafico e tecnico completamente rinnovato, ma anche alcune meccaniche di gioco inedite. Asha e Pepelogoo si ritroveranno ad esplorare insieme scenari invasi dal ghiaccio, fortezze e canyon battuti dalle tempeste.

Wonder Boy Asha in Monster World è preordinabile al prezzo 39.99 euro per PlayStation 4 e Nintendo Switch, conterrà anche l'originale Monster World IV, sotto forma di codice da riscattare nello Store per la versione PlayStation 4 ed incluso nella cartuccia nella versione per Nintendo Switch. Un bonus davvero gradito per tutti i nostalgici che potranno così mettere le mani anche su uno dei migliori giochi della serie.

Di seguito i link ai preordini per le versioni PS4 e Nintendo Switch.

Amazon prevede la prenotazione al prezzo minimo garantito, che assicura una riduzione in automatico del prezzo pagato in caso quest'ultimo dovesse diminuire dalla data della prenotazione a quella dell'uscita.