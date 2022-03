Aperture Desk Job: il gioco a tema Portal è disponibile gratis su Steam, link al download

Valve ha mantenuto la promessa fatta qualche giorno fa e nel corso del tardo pomeriggio di oggi ha pubblicato il suo nuovo gioco gratis per PC, ovvero Aperture Desk Job.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Aperture Desk Job è un walking simulator che ci riporta nello stesso universo di Portal e Portal 2. Nel gioco in questione gli utenti vestiranno i panni di un impiegato della Aperture nel corso di quella che inizierà come una tipica giornata di lavoro e che avrà invece risvolti molto interessanti. Ovviamente è bene fare attenzione alla descrizione del gioco, poiché la stessa Valve ha specificato che non si tratta di Portal 3 ma di un semplice spin-off.

Ecco di seguito il link per poter scaricare immediatamente il gioco sul client Valve:

Vi ricordiamo che il titolo in questione è stato creato principalmente per i possessori di Steam Deck, ma il colosso della distribuzione digitale di videogiochi ha deciso di non renderla un'esclusiva: questo significa che chiunque può già correre a scaricare e giocare il titolo. Va però precisato che Aperture Deck Job non gode del supporto a sistemi di controllo diversi dal pad e che quindi non vi è al momento alcun modo di vivere l'avventura con mouse e tastiera.