Aperture Desk Job: il nuovo gioco nell'universo di Portal sarà gratis, anche su Steam Deck

Valve ha annunciato a sorpresa nel corso della serata il primo gioco pensato appositamente per Steam Deck e ambientato nello stesso universo di Portal, ovvero Aperture Desk Job.

Annunciato con un trailer, il titolo in questione è un walking simulator che, per stessa ammissione dei creatori di Steam, non è assolutamente Portal 3. Nel gioco vestiremo i panni di un dipendente della Aperture ed eseguiremo una serie di azioni che lo aiuteranno a scalare le gerarchie dell'azienda. La particolarità del gioco è che sarà distribuito gratuitamente su Steam e sarà obbligatoriamente da giocare tramite l'ausilio di un controller per via della totale assenza di supporto a mouse e tastiera.

Ecco di seguito i requisiti minimi di sistema di Aperture Desk Job, già confermati sul client Valve:

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

Processore: Intel Core i5-7500 oppure AMD Ryzen 5 1600

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 1060 oppure AMD RX 580 con almeno 6GB di VRAM

Archiviazione: 4 GB di spazio disponibile

Controller compatibile

Al momento potete già visitare la pagina ufficiale del gioco su Steam, la quale propone tanti dettagli e la possibilità di aggiungerlo alla lista dei desideri. Analizzando la pagina, inoltre, possiamo notare la presenza dei sottotitoli in italiano, sebbene il doppiaggio sia solo in lingua inglese.

