Aspettando Cyberpunk 2077: CD Projekt RED è la seconda software house in Europa!

Mentre cresce l'attesa del pubblico per la pubblicazione di Cyberpunk 2077, cresce la popolarità e rilevanza commerciale degli autori di The Witcher 3: Wild Hunt nell'industria videoludica.

Secondo i dati riportati da Gamespot, infatti, il team di CD Projekt RED sarebbe attualmente la seconda principale software house attiva in territorio europeo. Recentemente, si riferisce, le valutazioni di mercato del gruppo polacco hanno infatti raggiunto l'incredibile cifra di otto miliardi di dollari. Un risultato che rende il team inferiore solamente alla francese Ubisoft, casa che raccoglie sotto il proprio tetto franchise del calibro di Assassin's Creed, Prince of Persia o Far Cry. Quest'ultima, attualmente al lavoro su molteplici progetti, tra cui l'atteso Beyond Good and Evil 2, vanta infatti una valutazione di mercato pari a 9,6 miliardi di dollari.



Un traguardo importante per CD Projekt RED, recentemente protagonista di una grande ascesa, determinata anche dal successo registrato da The Witcher 3: Wild Hunt nel corso degli anni. Proprio recentemente, il team di sviluppo ha reso noto che il gioco ha realizzato oltre 50 milioni di dollari di entrate su Steam, dall'ottobre 2018 ad oggi.



Attualmente il team è concentrato sulla sua nuova ambiziosa avventura ruolistica ambientata nella cupa Night City. Recentemente, è stato confermato che Cyberpunk 2077 arriverà al lancio su GeForce Now.